Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması
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Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, kaybolduğu değerlendirilen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

04.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:00

'nın ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, kaybolduğu değerlendirilen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın ardından kaybolduğu değerlendirilen göçmenlerin bulunması için 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopterle çalışma yapılıyor.

Ekipler, deniz yüzeyinde ve su altında çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede dün, 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu 3'ü kadın, 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kaybolduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması
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