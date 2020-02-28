: Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı

28.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.

Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.

Kaynak: AA

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