Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, U.M. ve N.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonla yakalanan şüphelilerin, ev ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

U.M. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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