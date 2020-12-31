Muğla'da düzenlenen operasyonda aranan 18 kişi yakalandı
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Muğla'da düzenlenen operasyonda aranan 18 kişi yakalandı

31.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:56
Muğla'da düzenlenen operasyonda aranan 18 kişi yakalandı

Muğla'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Muğla'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince 4 bin 6 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 2 bin 235 araç kontrol edildiği operasyonda 80 işyeri, 21 bina ve 18 parkta denetimler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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