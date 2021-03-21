Düzenlenen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı sona erdi
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Düzenlenen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı sona erdi

21.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:43

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını bir araya getiren "Pandemi, Turizm, Deprem" konulu toplantı sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını bir araya getiren "Pandemi, Turizm, Deprem" konulu toplantı sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir otelde ev sahipliği yaptığı toplantı sonrasında 11 büyükşehir belediye başkanı adına yaptığı açıklamada, salgın, turizm ve deprem konularını uzman isimlerle ele aldıklarını söyledi.

Salgın konusunda tüm kurum ve kuruluşların ortak paydada buluşmasının zorunlu olduğunu belirten Gürün, salgınla mücadelede bilgiyi ve karar alma süreçlerini paylaşmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Vaka sayılarının il il, ilçe ilçe açıklanması gerektiğini aktaran Gürün, "İl hıfzıssıhha kurulları gerekli olduğu dönemlerde il, ilçe geçişlerini kapatabilmeli, karantina altına alabilmeli. Açıklanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri yanında, iller kendi başlarına da kararlar alarak uygulayabilmeli, İl Pandemi Kurulu üyesi olan büyükşehir belediye başkanları parti ayrımı gözetmeksizin düzenli olarak bilgilendirilmeli." diye konuştu.

Nisan ve mayıs aylarının turizm sezonu için hayati önem taşıdığını vurgulayan Gürün, bu nedenle aşılama çalışmalarının hızlanması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının deprem bölgelerinde yaşadığına işaret ederek, şehirlerin depreme bilimsel ölçütlerle hazır hale getirilmesinin önemine değinen Gürün, şöyle devam etti:

"Hükümet ve yerel yönetimler el ele verip vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran, güzelleştiren hizmetleri birlikte hayata geçirmeliyiz. Belediyelerimiz kimin hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın, her vatandaşa ulaşmak için var güçleriyle çalışıyor. Aynı hassasiyeti hükümetin de göstermesini bekliyor, parti, şehir, isim ayrımı yapmadan tüm yerel yönetimlere eşit ve adil davranmasını istiyoruz."

Gürün, bir sonraki CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısının Antalya'da yapılacağını bildirdi.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Düzenlenen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı sona erdi
Düzenlenen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı sona erdi
Düzenlenen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı sona erdi
Düzenlenen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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