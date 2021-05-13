Muğla'da duvar kaplamasına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
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Muğla'da duvar kaplamasına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'da duvar kaplamasına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde duvar kaplamasına sıkışan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde duvar kaplamasına sıkışan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde duvar kaplamasına yavru kedilerin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen ekipler, yavru kedileri bulunduğu yerden çıkarttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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