Muğla'da düştüğü traktörün altına sıkışan kişi kurtarıldı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, düştüğü traktörün altına sıkışan kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, düştüğü traktörün altına sıkışan kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Karaburun Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde, arkasında zirai ilaç makinesi bulunan traktörden düşen Hanife Avcı, makinenin hortumlarına dolanarak traktörün altına sıkıştı.
Yardım istenmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılan Avcı, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır