Muğla'da düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı, taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, golf aracından düşerek ağır yaralanan ve hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, taburcu edildi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, golf aracından düşerek ağır yaralanan ve hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, taburcu edildi.
Satıcı'nın, tedavi olduğu özel hastaneden yakınlarıyla ayrıldığı öğrenildi.
İş görüşmesi için Bodrum ilçesine gelen Satıcı, 12 Mart'ta kalacağı otelde bir iş insanının kullandığı iddia edilen golf aracından düşerek başından ağır yaralanmış, özel araçla hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır