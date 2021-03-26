Muğla'da düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
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Muğla'da düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, golf aracından düşerek ağır yaralanan ve hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, golf aracından düşerek ağır yaralanan ve hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Satıcı, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım süreci sonrası normal odaya çıkartıldı.

Sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilen Satıcı'yı yakınları hastanede yalnız bırakmıyor.

Satıcı'nın hastaneden ne zaman taburcu edileceği hakkında henüz bilgi verilmedi.

İş görüşmesi için Bodrum ilçesine gelen Satıcı, 12 Mart'ta kalacağı otelde bir iş insanının kullandığı iddia edilen golf aracından düşerek başından ağır yaralanmış, özel araçla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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