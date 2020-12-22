Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı
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Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı

22.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:36
Muğla'da

Muğla'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Muğla'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Menteşe ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilen 48 DG 756 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uçaklı Kavşak mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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