Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı

Muğla'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.