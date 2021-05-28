Muğla'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlanıyor
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Muğla'da "Dünya Oyun Oynama Günü" kutlanıyor

Muğla'da 'Dünya Oyun Oynama Günü' kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, her zaman, her yerde ve herkese sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, her zaman, her yerde ve herkese sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şemsiana Ana Okulu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, ilk olarak müzik eşliğinde jimnastik yapan öğrenciler, daha sonra velileriyle birlikte sek sek ve yağ satarım, bal satarım gibi oyunları oynadı.

Öğrencilere masal anlatıldı ve masal şarkısı dinletisi gerçekleştirildi.

Ebru, resim, müzik ve sanatsal etkinliklerle sona eren programa, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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