Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
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Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı

Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, 30 ton kireç dağıtıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, 30 ton kireç dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kentsel Sit Alanı Bölgesindeki Şeyh, Kiramettin, Karşıyaka, Orta, Hacırüstem, Karamehmet, Camikebir, Balıbey ve Müştakbey mahallelerinde muhtarları ile 30 ton kireç dağıttı, mahalle sakinleriyle badana yaptı.

Gümüş, Menteşe'de evlerin ve bacaların beyaza boyanmasının bir gelenek olduğunu söyledi.

Beyaz badananın kentin temizliğini de göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Gümüş, bu konuda vatandaşların hassasiyetinin kendilerini mutlu ettiğini, belediye olarak gelenek haline getirdikleri kireç dağıtımını bu yılda devam ettirdiklerini belirtti.

Gümüş daha sonra, Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki geri dönüştürülen varillerden yapılan oturma gruplarının yer aldığı sıfır atık parkını ziyaret etti.

Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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