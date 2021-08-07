Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Muğla'nın Sazak ilçesinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, henüz alevlerin ulaşmadığı alanda bulunan ve ekipler tarafından fark edilen kaplumbağa güvenli alana götürüldü.