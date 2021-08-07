Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
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Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Sazak ilçesinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, henüz alevlerin ulaşmadığı alanda bulunan ve ekipler tarafından fark edilen kaplumbağa güvenli alana götürüldü.

Muğla'nın Sazak ilçesinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, henüz alevlerin ulaşmadığı alanda bulunan ve ekipler tarafından fark edilen kaplumbağa güvenli alana götürüldü. Ekipler tarafından güvenli noktaya getirilen kaplumbağaya su verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Karadan müdahalenin yapılamadığı yangına helikopterler aracılığıyla havadan müdahalede bulunuldu.

Orman yangının hızla yayıldığı noktada bulunan ormanlık alana gelen ekipler ormanlık alan içerisinde buldukları kaplumbağayı alarak güvenli noktaya taşıdı. Ekipler ormanlık arazide buldukları kaplumbağaya elleriyle su verdi. - MUĞLA

Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu - Haberler
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