Muğla'da drone ile kaçak balık avı denetimi

Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde kaçak balık avladıkları belirlenen kişilere ceza kesti.

Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde kaçak balık avladıkları belirlenen kişilere ceza kesti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Milas Geyik Baraj Gölü'nde kaçak balık avlayanlara yönelik 1 Mart-31 Mayıs arasında denetimler yaptı. Drone da kullanılan kontrollerde baraj gölü kıyısında misina ağı ile kaçak avcılık yapan kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Misina ağlarına el koyan ekipleri, canlı balıkları suya geri bıraktı.

Ekiplerin yasak avlanmaya karşı gölde ve sahil boyunca mesai saati gözetmeksizin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç