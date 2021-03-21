Muğla'da down sendromlu çocukların yüzünü jandarma güldürdü
Muğla'da jandarma ekipleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan down sendromlu çocuklara hediye verdi.
Muğla'da jandarma ekipleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan down sendromlu çocuklara hediye verdi.
Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerde ikamet eden down sendromlu çocukları ziyaret etti.
Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren çocuklar, daha sonra gün dolayısıyla alınan pastanın üzerindeki mumları üfledi.
Ekiplerle bir süre oyun oynayan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Down sendromlu çocukların aileleri de, jandarma ekibine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç