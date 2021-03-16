Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor

16.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:19
Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor

Muğla'da turizmin yıl boyunca sürdürülebilmesi için çalışma yürütülüyor.

Muğla'da turizmin yıl boyunca sürdürülebilmesi için çalışma yürütülüyor.

Vali Orhan Tavlı, Valilik'te yaptığı açıklamada, kentin bir turizm cenneti olduğunu söyledi.

Muğla'nın sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması, turizm gelirinin daha da artırılarak kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla turizmin dört mevsime yayılması çalışmalarına hız verdiklerini belirten Tavlı, kentte dört mevsim turizm olanağının bulunduğunu dile getirdi.

Tavlı, yılın en az 300 günü güneşli geçen, ılıman iklimi, bol oksijeni ve düşük nem oranıyla sağlıklı bir yaşam sunan Muğla'nın verimli ve temiz topraklarında yetişen doğal ürünler kullanılarak hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yöresel lezzetlerle de öne çıktığını aktarara, şöyle konuştu:

"Muğla, dört mevsim ziyaret edilebilecek rotaları ve alternatif turizm seçenekleriyle dikkat çekiyor. Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan zenginlikleriyle Muğla, sadece yurt içinde değil yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Kültür turizmi çalışmaları kapsamında arkeolojik kazılara yardımcı olmak, ilimizin tarihi ve kültürel varlıklarının etkin tanıtımını sağlamak amacıyla kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sağlık turizminin ilimizde geliştirilmesi amacıyla sektör temsilcileriyle iş birliğimiz devam ediyor. İlimizin tarih, kültür, sanat ve spor turizmi gibi alternatif turizm olanaklarıyla önemli bir potansiyeli olduğunu biliyor, sürdürülebilir projelerle turizme yeni değerler kazandırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Nükhet Duru Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:24:18. #1.15#
title