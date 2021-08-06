Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere'den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan'da başlayan yangın da eklendi.

Muğla'da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere'den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan'da başlayan yangın da eklendi.

Muğla bölgesinde devam eden Yatağan Hacıbayramlar, Menteşe Yumaklı, Göktepe, Köyceğiz ilçesi ve Milas ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havanın kararmasının ardından hava unsurları çalışmalarını tamamlayacak.

Köyceğiz yangını Otmanlar Mahallesi civarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm önlemler Otmanlar Mahallesi'nin tehlikeye maruz kalmaması için alınırken, alevler ilerleyişini sürdürüyor.

Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe'ye sirayet eden yangın, Kozağaç ve Bayır Mahallerini tehdit etti. Yangın gün boyunca Yumaklı ve Göktepe Kulesi'nin alt kısımlarında yoğun bir şekilde etkisini gösterdi ve daha sonra rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine dönüş yaptı. Yangın, Yılanlı bölgesi Şenyayla tarafında zirvelerde ve kanyonlara devam ediyor.

Milas yangını ise gün boyu çalışmalar Yeniköy Termik Santralı civarında yoğunlaştırıldı. Bölgede çalışmalar halen devam ediyor ve alevlerin Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için ekipler havadan ve karadan mücadele veriyor.

Bugün öğle saatlerinde Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Aydın sınırına doğru ilerliyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor
Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor
Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor
Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Caner Erkin Fatih Terim Merve Çoban Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da dört ilçede yangınlar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 20:17:59. #1.16#

title