Dolmuş şoförü kıyafetleri kirli diye yolcusunu araçtan indirmeye çalıştı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcusunu kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışan dolmuş şoförü tepki çekti.

Eski otogardan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki toplu taşıma kooperatifinin dolmuşuna binen yolcu, iş kıyafetinin kirli olması nedeniyle şoför tarafından indirilmek istendi.

Şoför, araçtan inmeyi kabul etmeyen yolcuya, koltuğa oturmaması yönünde uyarıda bulundu.

Duruma tepki gösteren bir kadın yolcu, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şoförün bağlı olduğu kooperatife durumu bildirerek yaptırım talebinde bulundu.

Dolmuş şoförü, kooperatif tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Görüntülerde, şoförün yolcuyu aşağıya indirmeye çalışması, yaşanan tartışma ve sürücünün tartışmayı görüntüleyen kadına tepki göstermesi yer alıyor.