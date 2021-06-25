Muğla'da dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Muğla'da dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Muğla'da dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Koyunbaba Mahallesinde yaşayan M.G, 2 bin 600 lirasının dolandırıldığını iddia ederek Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler K.G., K.T. ve K.G'yi gözaltına aldı.

M.G'ye 2 bin 600 lirası teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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