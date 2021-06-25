Muğla'da dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Koyunbaba Mahallesinde yaşayan M.G, 2 bin 600 lirasının dolandırıldığını iddia ederek Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler K.G., K.T. ve K.G'yi gözaltına aldı.
M.G'ye 2 bin 600 lirası teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç