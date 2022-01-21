Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çamaşır makinesi tamir ettiğini belirterek bir kişiyi dolandıran şüpheli cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çamaşır makinesi tamir ettiğini belirterek bir kişiyi dolandıran şüpheli cezaevine gönderildi.

Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan Y.G, çamaşır makinesi bozulunca internette bulduğu sabit hatla iletişime geçtiği kişiyi çağırdı.

Eve gelen M.B.U. makineyi tamir ettiğini söyleyerek 500 lira alarak evden ayrıldı. Kadının makinenin çalışmadığını fark ederek dolandırıldığını anlayıp şikayette bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin Ortaca ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler operasyonla M.B.U'yu gözaltına aldı.

GBT sorgusunda dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, tehdit, kasten yaralama ve evden hırsızlık olaylarından 43 suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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