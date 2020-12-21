Muğla'da doktorlardan öğrencilere tablet hediyesi
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Muğla'da doktorlardan öğrencilere tablet hediyesi

21.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:31
Muğla'da doktorlardan öğrencilere tablet hediyesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar, ihtiyaç sahibi 12 öğrenciye tablet hediye etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar, ihtiyaç sahibi 12 öğrenciye tablet hediye etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan yoğun bakım ünitesinde görevli uzman hekimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sınırsız Eğitim Projesi"ne destek verdi.

Doktorlar, uzaktan eğitime erişimde güçlük çeken öğrencilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla 12 tablet bilgisayar temin etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dr. Melike Korkmaz Toker, tabletleri ihtiyaç duyan öğrencilere dağıttı.

Töre, tablet dağıtımında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok anlamlı ve özel bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının "Sınırsız Eğitim Projesi"ne anlamlı bir destek verdiğini belirten Töre, "Kovid-19 sürecinde en kritik noktalarda hizmet veren, insanüstü çabalarıyla öne çıkan fedakar doktorlarımızın eğitime verdiği destek, bizleri çok duygulandırdı." dedi.

Töre, tabletlerine kavuşan çocukların gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki tebessümü görmenin her şeye değdiğini dile getirdi.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan başta olmak üzere tüm doktorlara anlamlı katkılarından dolayı öğrenciler ve veliler adına teşekkür eden Töre, Kovid-19 ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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