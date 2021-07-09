Muğla'da doktor evinde ölü bulundu
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Muğla'da doktor evinde ölü bulundu

Muğla'da doktor evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde askeriyeden emekli Menteşe Belediyesi iş yeri hekimi olduğu öğrenilen doktor Semih Şenöz evinde ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde askeriyeden emekli Menteşe Belediyesi iş yeri hekimi olduğu öğrenilen doktor Semih Şenöz evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesi Kolçak Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, doktor Semih Şenöz'ün izne çıkan ailesi, Şenöz'den haber alamayınca durumu Gülağzı Muhtarı Hasan Altaş'a bildirdi. Eve giden Muhtar Altaş, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eve giren sağlık ekipleri Semih Şenöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından emekli doktorun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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