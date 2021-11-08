Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu.

Kente tatile gelen Vadym Kreckho ile Nadia Polova, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

Tatilcilerden bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik arama sonucu Kreckho ile Polova'ya ulaşıldı.

Ormanlık alanda yolunu kaybettiği öğrenilen tatilcilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
Bodrum'da batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarıldı, 3'ü aranıyor

Bodrum'da batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarıldı, 3'ü aranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title