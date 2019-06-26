Muğla'da doğa bilim kampı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Muğla Bilim ve Sanat Merkezinin iş birliğiyle Doğa Bilim Kampı organize edildi.

Hedef kitlesini Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden özel yetenekli 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu proje kapsamında üniversitenin kampüsü ile Akyaka Mahallesi'nde ormanda kurulan kampa, 30 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi katıldı.

Öğrenciler arkeolojiden astronomiye, malzeme mühendisliğinden nanoteknolojiye kadar pek çok disiplinde uzman eğitmenler eşliğinde farklı birimlerde bilim insanları ile birebir etkileşim içerisinde bilimsel çalışmaları deneyimleme şansı yakaladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, son birkaç yıl içerisinde Türkiye'deki eğitim sisteminin ciddi bir revizyon içerisine girdiğini söyledi.

Bu revizyonun gerçekleşmesindeki en önemli faktörün, günümüzde yeni nesil öğrencilerin dikkat, algı ve öğrenme becerilerinin bir önceki jenerasyondan farkı olduğunu belirten Çiçek, "Yapay zeka, kodlama ve yenilikçi teknoloji girişimlerinin gelecek yüzyıla hakim olacağı öngörüsü ile bizler de öğretmen adaylarımızı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştiriyoruz." dedi.

Çiçek, robotik kodlama sertifika programları, eğitimde gelecek vizyonu çalıştayları ile bu konuda çok önemli bir ivme yakaladıklarını vurgulayarak, bugün de TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleşen Doğa Bilim Kampı ile öğrencilerin farklı bir perspektifle bilimsel sorgulama yapmalarını sağlamak istediklerini ifade etti.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen MSKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hasan Zühtü Okulu ise projenin temel hedefinin öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi çerçevesinde, bilime bütünsel bakış açısı ile merak ve bilimsel sorgulamayı kullanmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA