Muğla'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dinamo motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli ile hırsızlık malzemelerini satın aldığı gerekçesiyle bir hurdacı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dinamo motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli ile hırsızlık malzemelerini satın aldığı gerekçesiyle bir hurdacı gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, Çetibeli Mahallesi'nden iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki bir tesisten iki kişinin dışarıya malzeme çıkarıp, kendi araçlarına taşıdıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla C.E. ile D.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 20 adet dinamo motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Menteşe ilçesinde hurdacılık yapan V.Y. de hırsızlık malzemelerini alıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Dinamo motoruyla yakalanan şüphelilerin bir ay önce de bir tesisten bakır kablo çaldıkları ve haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Fahriye Evcen Burak Özçivit
Spor Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:54:34. #1.15#

title