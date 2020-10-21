Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
21.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:01
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Hasan Çullu yönetimindeki 48 YE 138 plakalı traktör, Cazgırlar Mahallesi Kargılıdere mevkisinde kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Çullu, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı