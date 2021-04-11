Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ali Arslan'ın kullandığı 48 DY 951 plakalı traktör, Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, aracın altında kalan Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arslan'ın cesedi, incelemenin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ndeki morga konuldu.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır