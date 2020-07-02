Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
02.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:16
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Keskin idaresindeki 48 L 1526 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Keskin'in, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keskin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA