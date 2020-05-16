Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
16.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:18
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bayram Uzun'un (54) kullandığı 48 H 3520 plakalı traktör, Çayan Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, traktörün altında kalan Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uzun'un cenazesi, otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA