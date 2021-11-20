Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktördeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktördeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yusuf Ödün'ün (55) kullandığı 07 RC 036 plakalı, römorkunda odun yüklü traktör, Dereköy Mahallesi Kuz mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Ödün ile oğlu Erdem Ödün'ün (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title