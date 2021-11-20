Devrilen traktördeki baba ile oğlu yaşamını yitirdi
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktördeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktördeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Yusuf Ödün'ün (55) kullandığı 07 RC 036 plakalı, römorkunda odun yüklü traktör, Dereköy Mahallesi Kuz mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Ödün ile oğlu Erdem Ödün'ün (28) hayatını kaybettiğini belirledi.