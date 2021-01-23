Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:40
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Hüseyin Kozcu (20) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Necati Uygun Bulvarı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kozcu'nun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personeli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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