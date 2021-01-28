Muğla'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Muğla'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

28.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:22
Muğla'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Feray D. yönetimindeki 48 AAF 286 plakalı otomobil, İsmetpaşa Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ege D, Meltem K. ve Fatma Ö. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'nde götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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