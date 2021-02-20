Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
20.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:56
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fikret Demirtaş'ın kullandığı 48 AFB 495 plakalı otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Bozüyük mevkisinde elektrik direklerine çarptıktan sonra kanala devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Demirtaş ile araçtaki Cengiz Sevimlikurt Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç