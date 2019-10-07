Muğla'da devrilen otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

07.10.2019 11:36

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilin devrilerek direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Okay Kaplan'ın kullandığı 06 AZ 6965 plakalı otomobil, Köyceğiz-Fethiye kara yolu Zeytinalanı mevkisinde devrilip direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Okay Kaplan kendi imkanlarıyla otomobilin üstü açılır camından çıktı. Araçta sıkışan Halil Aslan ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Kaplan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA