Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yeni Datça yolundan Datça istikametine seyreden Eren Ceylan (19) idaresindeki 48 ST 946 plakalı motosiklet, 316. Sokak kesişiminde devrildi.
Kazada sürücü Ceylan ile motosiklette bulunan S.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.