Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

16.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:07
Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Cevdet Akgül'ün kullandığı 35 Y 2476 plakalı domates yüklü kamyon, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, kaza sırasında yola saçılan kasa ve domatesler nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin yaptığı temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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