Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hayrettin Yörük'ün kullandığı 48 AGP 099 plakalı kamyonet, yoğun yağışın etkili olduğu Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü, araçtan dışarı fırladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yörük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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