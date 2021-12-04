Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Haberler
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Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hayrettin Yörük'ün kullandığı 48 AGP 099 plakalı kamyonet, yoğun yağışın etkili olduğu Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda devrildi.

Kazada, sürücü, araçtan dışarı fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yörük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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