Muğla'da devenin ısırdığı kişi ağır yaralandı

15.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:46

Muğla'da sahibi olduğu deve tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı.

Milas ilçesinde sanayide boyacılık yapan Hüseyin Köklü (52), kredi kullanarak 35 bin liraya satın aldığı deveyi Gümüşlük Mahallesi'ndeki ahırına getirdi.

Ahıra sokmaya çalıştığı devesi tarafından sağ ayak bileğinden ısırılarak yere vurulan Köklü, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Köklü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Köklü'nün sağ ayak bileğinde derin kesikler ve akciğerinde de yaralanma olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA