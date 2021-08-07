Muğla'da devam eden 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
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Muğla'da devam eden 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

Muğla'da devam eden 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da çıkan 4 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'da çıkan 4 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 6 uçak, 26 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 150 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve kandan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 10 gündür süren yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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