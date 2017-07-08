Muğla'da Dereye Düşen Kişiyi Umke Kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada düştüğü dere kenarından çıkamayan kişiyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kurtardı.



Yanıklar Mahallesi Yeşil Vadi mevkisinde yürüyüşe çıkan Atilla Kavaklı (52) dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metreden dere kenarına yuvarlandı. Sol kolundan ve sırtından yaralanan Kavaklı, kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Olay yerine sevk edilen UMKE, derenin üzerine istasyon kurdu. Sedyeye alınan Kavaklı, kurulan istasyon yardımıyla derenin karşı yakasına taşındı.



Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.