Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İbrahim Açıkgöz idaresindeki 27 AHD 006 plakalı araç, Patlangıç Mahallesi'nde yokuş çıktığı sırada geriye giderek dereye düştü.

Kazadan sürücü, araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yara almadan kurtuldu. Araçta sıkışan Hatice Güçlütekin ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Güçlütekin, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı

Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı

Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da dereye düşen araçta sıkışan kadın kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 22:28:48. #1.17#