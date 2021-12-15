Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Demiral idaresindeki 34 DOE 959 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Demiral, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Demiral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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