Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem mi oldu? Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'da deprem mi oldu merak ediliyordu. Peki, Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Detaylar...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son dakika olarak duyurdu. Muğla Datça açıklarından 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 23.21 sularında oldu ve yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD duyurdu. Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem'i AFAD sosyal medyadan böyle paylaştı;