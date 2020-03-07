Muğla'da Deprem Çalıştayı yapıldı

07.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:38

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın az katlı yapılar sayesinde depremden çok zarar görmeyeceğini bildirdi.

Görür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Deprem Çalıştayı'nda, Muğla'nın kendi fay hatlarının hareketleri dışında komşularının fay hareketlerinden de etkilendiğini söyledi.

Muğla'nın deprem konusunda şanslı olduğunu aktaran Görür, "Muğla, az katlı yapılar sayesinde depremden çok zarar görmez. Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz." dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, çalıştayın depreme karşı bilinçlendirme, hazırlıklı olma ve depremin yıkıcı etkilerinden korunma konusunda büyük katkıları olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kentteki yapılaşmanın dikey değil, yatay olarak sağlandığını, bu nedenle Bodrum depreminin şehri etkilemediğini ifade etti.

Kaynak: AA