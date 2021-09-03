Muğla'da deprem! 3 Eylül Cuma Muğla Datça'da deprem mi oldu? Muğla depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Eylül Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Muğla'da deprem mi oldu? Datça'da deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında MW 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Muğla'da nerede deprem oldu? Ege Denizi'nde deprem nerede oldu? Merkez üssü hangi ilçede? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3 Eylül Cuma günü saat 00:12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak açıklandı.

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AFAD Twitter resmi açıklaması şu şekilde:

"#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.