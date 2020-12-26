Muğla'da depodan hırsızlık iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da depodan hırsızlık iddiası

26.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:02
Muğla'da depodan hırsızlık iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartın deposunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartın deposunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Foça Mahallesi 1040 Sokak'taki apartın deposundan LCD televizyon, laptop ve araç ara kablosunun çalınması üzerine, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin ardından şüpheliler N.B. ve O.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Oktay Kaynarca Birkan Sokullu
Spor Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Çocuk Balık Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da depodan hırsızlık iddiası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 19:03:46. #1.14#
title