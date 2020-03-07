Muğla'da denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı
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Muğla'da denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı.

07.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:44
Muğla'da denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı

'nın ilçesinde denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı.

Boğaziçi Karakol Komutanlığı ekipleri, denize moloz döküldüğü ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkisi'ndeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti.


Hakkında yasal işlem başlatılan S.Ç'ye döktüğü molozları temizlemesi için bir gün süre verildi.

Kaynak: AA

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