Muğla'da denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde denize moloz döken kişi hakkında işlem başlatıldı.
Boğaziçi Karakol Komutanlığı ekipleri, denize moloz döküldüğü ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.
Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkisi'ndeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti.
Hakkında yasal işlem başlatılan S.Ç'ye döktüğü molozları temizlemesi için bir gün süre verildi.
Kaynak: AA