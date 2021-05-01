Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi
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Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi

Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren ve sahilde çadır kuran 26 kişiye para cezası uygulandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren ve sahilde çadır kuran 26 kişiye para cezası uygulandı.

Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistler, İskele Mahallesi'ndeki Saklıkoy ve Hastanealtı plajlarından denize girdi, güneşlendi.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahillere giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturdu. Sahilde pasaport kontrolü yapan ekipler, turist olmadıkları belirlenen 17 kişiye cezai işlem uyguladı.

Burgaz mevkisinde sahile çadır kuran 9 kişiye de kısıtlamaya uymadıkları için ceza yazıldı.

Bazı vatandaşlar da ceza yazılmaması uzun süre polise direndi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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