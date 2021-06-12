Muğla'da denize giren kişi boğuldu
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
İskele Mahallesi'nde bir sitede yaşayan Hüsnü Ertekin (75), evinin yakınındaki plajda denize girdi. Bir süre sonra Ertekin'i suyun üzerinde hareketsiz gören komşuları yardıma koştu.
Kıyıya çıkartılan Ertekin, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ertekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan