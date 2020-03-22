Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın da cesedi bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın da cesedi bulundu.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Zınk'ı bulmak için yürütülen çalışmalara, gece verilen aranın ardından sabah yeniden başlandı.

Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris ve Datça kıyılarında yürütüldü. Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yaptı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri ise botlarla arama çalışmalarına katıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda Sahil Güvenlik Dalış Timi ekipleri, Datça Kuzey'i Gerence Burnu mevkisinde kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. Denizden çıkarılan cesedin Metin Zınk'a ait olduğu belirlendi.

Haberin ardından Zınk'ın yakınları gözyaşı döktü.

Olay

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmış, kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Arama ekiplerince dün, Marmaris Güllük Burnu açıkları ve Bördübet Koyu'nda İnce ve Akıncı'nın cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA